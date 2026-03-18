БАБХ за училищните закуски: Това, което се предлага, е наистина много ниско качество
"Колегите отидоха на място. Извършена е проверка. Това, което са констатирали, е добро здравословно състояние. Няма видими следи. Обаче това, което се вижда на кадрите, е абсолютно недопустимо и покъртително. По тази тема работим от известно време с неправителствени организации, като се стремим да разширим правомощята на самата агенция и самата реакция да бъде в по-широк мащаб".
Това коментира пред bTV изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски.
"В случая нашата дейност като институция е извършена, направени са проверките, утре ще бъдат върчени актове. Оттук нататък разчитаме и прокуратурата да се намеси за тази жестокост", посочи той.
А плесен в училищни закуски и нарушения в храните откри БАБХ при 430 проверки.
Ангел Мавровски обясни, че става въпрос за сандвичи. "Другото е несъответствие изобщо в самите храни. Наличие на растителни мазнини, което по наредба е също недопустимо. Това, което се предлага, е наистина много ниско качество", обясни той.
Директорът на БАБХ потвърди, че има констатации, че имитиращи млечни продукти се използват в българските училища. Проверките продължават.
"На Кипър има констатирани над 40 огнища вече на заболяването шап. От вчера има и потвърдено огнище на остров Лесбос. Това довежда до свикване на кризисен щаб на самата агенция, започваме усилена работа. Утре сутринта пристигат колегите, директори и началник-отдели от цяла България в София. Ще извършим едно събрание, за да имаме точен инструктаж как да се действа", обясни Ангел Мавровски.
"Днес получих притеснителни сигнали от фермери от Ловешко и Плевенско, че млякото дори не им се изкупува. И са изправени буквално пред фалит или пред ликвидиране на стадата", посочи още той.
Министър Попов се срещна с представители на браншови организации за разширената отговорност на производителя
21:10
Бойко Борисов за горивата: Каквито и мерки да се предлагат, те никога няма да бъдат достатъчно ефективни
19:32
Анастасов: Ще използваме всички законови средства, така че изборите да не бъдат откраднати от партията на "Петрохан", ПП-ДБ и "КОЙ"
17:48
"Величие": Шегуваха се, че на предишните избори сме били с номер 4 и сме имали 4%, сега да очакваме при номер 14 да имаме 14%
17:47
