Много сигнали достигнаха до нашата редакционна поща. Видеокадри показват нехуманно отношение и жестокост към куче в село Овчарци."Колегите отидоха на място. Извършена е проверка. Това, което са констатирали, е добро здравословно състояние. Няма видими следи. Обаче това, което се вижда на кадрите, е абсолютно недопустимо и покъртително. По тази тема работим от известно време с неправителствени организации, като се стремим да разширим правомощята на самата агенция и самата реакция да бъде в по-широк мащаб".Това коментира пред bTV изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски."В случая нашата дейност като институция е извършена, направени са проверките, утре ще бъдат върчени актове. Оттук нататък разчитаме и прокуратурата да се намеси за тази жестокост", посочи той.А плесен в училищни закуски и нарушения в храните откри БАБХ при 430 проверки.Ангел Мавровски обясни, че става въпрос за сандвичи. "Другото е несъответствие изобщо в самите храни. Наличие на растителни мазнини, което по наредба е също недопустимо. Това, което се предлага, е наистина много ниско качество", обясни той.Директорът на БАБХ потвърди, че има констатации, че имитиращи млечни продукти се използват в българските училища. Проверките продължават."На Кипър има констатирани над 40 огнища вече на заболяването шап. От вчера има и потвърдено огнище на остров Лесбос. Това довежда до свикване на кризисен щаб на самата агенция, започваме усилена работа. Утре сутринта пристигат колегите, директори и началник-отдели от цяла България в София. Ще извършим едно събрание, за да имаме точен инструктаж как да се действа", обясни Ангел Мавровски."Днес получих притеснителни сигнали от фермери от Ловешко и Плевенско, че млякото дори не им се изкупува. И са изправени буквално пред фалит или пред ликвидиране на стадата", посочи още той.