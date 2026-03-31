БАБХ затвори магазин заради тонове месо с изтекъл срок и без документи
Инспекторите са установили, че част от месото е без идентификационна маркировка и етикет за произход, друга - без етикети на български език, а трета – с изтекъл срок на годност. Констатирани са лоши хигиенни условия в обекта и служители с изтекла валидност на личните здравни книжки.
Издадено е разпореждане за спиране на цялата дейност на фирмата, която държи магазина. Ще й бъде съставен акт. Цялото количество месо ще бъде унищожено в екарисаж.
