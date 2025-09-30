ЗАРЕЖДАНЕ...
БЧК: Нарастват случаи на агресия и насилие спрямо медицински специалисти
Медицинските специалисти са гръбнакът на всяко общество, те са хората, които ежедневно полагат усилия, често в изключително трудни условия, за да спасяват човешки животи и да облекчават страданието. Насилието над тях е недопустимо нарушение на етичните и правни норми и представлява посегателство не само срещу личността, но и срещу цялата система на здравеопазване в Република България.
Като част от Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, Българският Червен кръст неотклонно отстоява принципите на хуманност, неутралност и уважение към човешкото достойнство. Отправяме апел към институциите, гражданското общество и медиите да проявят нетърпимост и нулева толерантност към всякакви прояви на агресия спрямо медицински лица и заедно да работим в името на общата ни цел, а именно – изграждането на среда на доверие, сигурност и диалог в здравната система.
Българският Червен кръст подкрепя инициативи като форума "Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?“, които отварят пространство за важен обществен разговор и поставят фокус върху нуждата от системни решения, от нормативни мерки за защита на медицинските служители до подобряване комуникацията между пациенти и здравни работници.
Убедени сме, че възстановяването на доверието между обществото и медицинската общност изисква обединени усилия чрез образование, информираност, институционална отговорност и ангажираност на всички заинтересовани страни. Само така можем да изградим здравеопазване, в което всяка страна се чувства защитена, уважавана и достойно представена.
