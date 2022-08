БЧК посреща първата хуманитарна помощ за деца от Украйна 

© На 15 август след 15:30 часа на ВИП – Терминала на летище София председателят на Българския червен кръст академик Христо Григоров ще приеме пратка до 30 тона хуманитарна помощ, предназначена за децата останали без дом, родител/и и мечти в следствие на войната, съобщават от хуманитарната организация.



Дарението е първият етап на благотворителната кампания HANDS ACROSS THE SKIES, инициирана от 6-годишната Мадисън Мани-Бейкър и нейния баща Марк Бейкър съвместно с Тодор Иванджиков, който управлява International Aviation Services и е председател на Асоциацията на Българската Авиационна Индустрия.



Г-жа Лидия Мартин също е част от екипа на HAS, която работи усърдно за организацията и доставката на помощите.



Партньори в начинанието са Българският Червен Кръст и Фондация "За доброто“.



HANDS ACROSS THE SKIES е мащабна съвместна инициатива, която има за цел да подпомогне на най-невинните, засегнати от войни по света, а именно децата. Помощите за децата в Украйна са вече събрани благодарение на базирани в Милтън Кейнс (Бъкингамшир, Великобритания) благотворителни организации. Провизиите ще бъдат транспортирани от Лондон до София със самолет на авиокомпания GullivAir Airbus A330, а от София до Украйна сухопътният транспорт ще бъде осигурен от Българския червен кръст.



Благотворителната акция HANDS ACROSS THE SKIES преминава под мотото "От нашите деца за вашите деца “. Защото освен помощите, кампанията носи послания за "любов, състрадателност и надежда за мир“, отправени от малчуганите от 28 страни, които не могат да бъдат игнорирани.