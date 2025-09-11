ЗАРЕЖДАНЕ...
БДЗП с интересна образователна програма
©
Програмата вече е достъпна чрез специално създадената онлайн платформа: https://ekopriateli.bg, която предоставя богато съдържание, готово за директно използване от учители и родители.
В рамките на учебната година участниците ще могат да се запознаят с различни теми, посветени на емблематични видове и техните местообитания. Всяка тема се разглежда в рамките на един месец и включва пет разнообразни типа занимания, които могат да се провеждат в класната стая, в училищния двор, по време на екскурзия или у дома. Материалите предлагат идеи и вдъхновение, съобразени с различни природни празници и поводи през годината.
"Екоприключенци“ е подходяща както за учебни занятия, така и за извънкласни дейности. Учителите, които желаят техните ученици да се включат в програмата, могат да се регистрират на сайта https://ekopriateli.bg чрез бутона "Регистрация“.
Какво е съдържанието на една примерна месечна тема, може да видите в раздела "За кого е предназначена програмата“.
Образователната програма се осъществява от БДЗП, в рамките на проект "Зеленият пояс на Югоизточна България“, финансиран от Програмата за застрашени ландшафти (ELSP), която се управлява от Природозащитната инициативата на Кеймбридж – сътрудничество между Университета на Кеймбридж и водещи международни организации, фокусирани в опазване на биоразнообразието. Университетът и Програмата за застрашени ландшафти се подкрепят от Аркадиа (Arcadia) – благотворителен фонд на Питър Болдуин и Лизбет Раузинг.
Още от категорията
/
Американското посолство в България обяви голяма промяна с кандидатстването за визи, вече е в сила
09:40
"Величие" с остра критика към работата на силовото ведомство, визирайки случаите в Русе, Несебър и Хасково
10.09
Йотова: Чувството за безнаказаност на всички нива е с най-страшни последствия за развитието на държавата и обществото
10.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
На прага на отоплителния сезон: Експерти притеснени от отпадането...
23:03 / 10.09.2025
Цената на Стралджанската мускатова ракия ще скочи до небето – 80%...
22:19 / 10.09.2025
Радев за руските дронове в полското небе: Подобни действия подкоп...
20:38 / 10.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.