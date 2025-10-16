ЗАРЕЖДАНЕ...
БЛС осъди нападение над медици, помагащи на дете в Разлог
©
Абсолютно недопустимо е докато екипът на Спешна помощ се опитва да изпълни дълга си, срещу него да бъде проявявана агресия. Подобно поведение е недостойно, оскърбително и трябва да бъде наказано с цялата строгост на закона.
Български лекарски съюз адмирира бързите действия на полицията и задържането на тримата нападатели. По случая работи Районната прокуратура.
По данни на МВР от началото на годината до 10 септември случаите на нападения над лекари по време на работа са 75, съобщи БЛС. Данните бяха изнесени по време на провелия се преди дни форум на БЛС посветен на проблема с нестихващата агресия: Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?“, част от Националната кампания на БЛС срещу насилието над медици #ПребориГнева.
Съсловната организация категорично се противопоставя срещу всякаква форма на агресия и се ангажира с юридическа защита на всеки лекар, който е подложен на вербална или физическа агресия.
Още от категорията
/
Светлана Василева, музеен педагог в РЕМ-Пловдив: Любими остават на децата "Приключения с Аргир"
22:44
Министър Вълчев: По време на COVID пандемия започнахме изготвянето на Националния план за възстановяване и устойчивост, днес виждаме резултатите
20:06
Юрист: Не конфликтът между съд и прокуратура е проблемът, а фактът, че парламентът не си е свършил работата
19:47
Млекопреработвател: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
14:40
Хампарцумян нарече синдикатите некомпетентни: Каква им е работата да се занимават с надценките в търговията
11:59
Томислав Дончев за икономиката: Имаме вариант, при който продължаваме с анемични темпове на растеж, има и друг
11:37
Командирът на ВВС: Чакаме още два изтребителя. F-16 ще влезе в дежурство, когато имаме достатъчно самолети и достатъчно пилоти
11:14
Омбудсманът предлага отмяна на закона за предоставяне на удостоверение за доходите при продължаване на детските помощи
10:36
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.