Димитър Радев участва в среща на ръководителите на мисии на държавите – членки на Европейския съюз, в рамките на Европейското председателство на Република Кипър по инициатива на посланика на Република Кипър в София Н. Пр. Хараламбос Кафкаридис.
В изказването си управителят акцентира върху три ключови теми: успешното въвеждане на еврото, икономическите измерения на текущата политическа ситуация и макроикономическата перспектива.
Въвеждане на еврото
Въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. беше успешно. Преходът премина без оперативни затруднения и при запазване на макрофинансовата стабилност, благодарение на системна предварителна подготовка и ефективна институционална координация. Членството в еврозоната укрепва стратегическата позиция на страната и осигурява стабилна институционална рамка за развитие.
Политическа среда и икономическа рамка
В условията на служебно управление и предстоящи избори политическият дебат е напрегнат. Според управителя, настоящият дебат е част от по-широк процес на изясняване на стратегическите приоритети на страната, включително по отношение на проевропейската ориентация, провеждането на структурни и антикорупционни реформи и ролята на държавата в икономиката. Постепенната консолидация в тези направления ще има съществено значение за инвестиционната среда и дългосрочната икономическа конвергенция.
Макроикономическа перспектива
Независимо от сложната политическа ситуация, макроикономическата среда остава стабилна – растежът е положителен, инфлационният натиск отслабва, а банковият сектор е устойчив и добре капитализиран. В същото време са налице рискове, свързани с външната среда, ценовата динамика и фискалната политика, които изискват разумни и навременни решения.
Срещата беше последвана от активна дискусия с множество въпроси, отразяващи засиления интерес към развитието на страната. Управителят посочи, че устойчивостта на икономическата динамика в настоящата среда изисква стабилна политическа рамка, благоразумна макроикономическа политика, основана на фискална дисциплина, и последователно провеждане на структурни реформи.
