Във връзка с новопоявили се случаи на телефонни обаждания от лица, представящи се за служители на Българската народна банка (БНБ) информира:Обаждащите се твърдят, че от името на БНБ се отпускат кредити, и дават инструкции за извършване на различни действия – включително внасяне на парични суми или нареждане на преводи. Подобни обаждания са измамни и не произхождат от служители на БНБ.В някои случаи те се комбинират с фалшиви обаждания от името на други държавни и обществени институции.БНБ предупреждава:• Не предоставяйте лични данни по телефона;• Не изпълнявайте указания, получени в такива обаждания;• При съмнение за измама незабавно се свържете с обслужващата Ви банка и подайте сигнал в най-близкото подразделение на Министерството на вътрешните работи.Българската народна банка не осъществява обаждания до граждани с предложения за кредити или други финансови услуги.