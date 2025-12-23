БНБ: Това е измама!
Обаждащите се твърдят, че от името на БНБ се отпускат кредити, и дават инструкции за извършване на различни действия – включително внасяне на парични суми или нареждане на преводи. Подобни обаждания са измамни и не произхождат от служители на БНБ.
В някои случаи те се комбинират с фалшиви обаждания от името на други държавни и обществени институции.
БНБ предупреждава:
• Не предоставяйте лични данни по телефона;
• Не изпълнявайте указания, получени в такива обаждания;
• При съмнение за измама незабавно се свържете с обслужващата Ви банка и подайте сигнал в най-близкото подразделение на Министерството на вътрешните работи.
Българската народна банка не осъществява обаждания до граждани с предложения за кредити или други финансови услуги.
