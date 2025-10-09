Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Считано от утре 10.10.2025 г., продажните цени на златните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани. Това съобщиха от Националната банка. 

След възпоменателните монети има и такива, които отговарят на критериите за "инвестиционно злато". Към цената им не се начислява ДДС.

Златните възпоменателни монети и техните цени може да разгледате тук.