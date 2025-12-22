БНБ помага на незрящите да различават фалшивите евро банкноти и монети
© NOVA
На лицевата страна на всяка банкнота има релефни линии по левия и десния край. Номиналната стойност се разпознава по броя прекъсвания на поредицата от релефни линии:
- банкноти от 5 и 50 евро - между релефните линии няма прекъсвания.
- банкноти от 10 и 100 евро - между релефните линии има едно прекъсване.
- банкноти от 20 и 200 евро - между релефните линии има две прекъсвания.
Монетите също се различават една от друга. Ясно си личи различният им номинал от страничните ръбове или така наречените гуртове. Например, монетите от 2 евро имат букви, издълбани отстрани. 10 и 50 цента пък имат по-големи напречни вдлъбнатини по целите странични ръбове.
- 2 евро - букви, издълбани върху фино назъбен гурт.
- 1 евро - фино назъбен гурт с три гладки сектора.
- 50 и 10 цента - по-големи напречни вдлъбнатини по целия гурт.
- 20 цента - гладък гурт със седем напречни вдлъбнатини.
- 5 и 1 цент - гладък гурт.
- 2 цента - гладък гурт с фина надлъжна бразда.
А всички видове номинали евромонети и евробанкноти се различават в размера и цвета си.
С помощта на приложение от телефона си Евгения Бойкова е намерила свой начин за разпознаване на евробанкнотите.
"Така или иначе използвам портмоне с много джобчета и си ги разпределям по номинали. Трябва повече бдителност, но и така телефонът ще помогне с разпознаването. Ще разчитам предимно на него през януари, а и повече плащане с карта", обяснява жената пред NOVA.
Дори и без помощта на технологиите, Евгения е усвоила и други методи за различаване на новата валута.
"На 20 цента има назъбени и гладки линии, но те са прекъснати. Тук, на самата релефна линия, като я опипаш, открих едно прекъсване", твърди жената.
От Софийския център за слепи в Българската народна банка. По ясното разграничаване на различните номинали евробанкноти и евромонети е въведено от Европейската централна банка между 2013 г. до 2019 г. Това е втората серия банкноти, наречена "Европа". Въпреки че първата серия е спряна от производство, евробанкнотите ѝ все още се срещат. Те обаче са различават от втората, кръстена на богиня Европа.
"Имат различни размери банкнотите. Втората серия е по наситена. Когато прекарат пръсти през номиналната стойност, ясно се усеща релефът на цифрата. Още по-важно – да обръщат внимание от двете страни на банкнотите – има съответни релефни линии в края на банкнотите", каза още Стефан Цветков, главен касиер в БНБ.
Евромонетите също са също с различни размери, форми, цветове и странични ръбове. Тяхната номинална стойност също ясно се усеща при допир. От Съюза на слепите в България са изработили шаблон, с който незрящите хора ще могат да разпознават различните номинали евробанкноти.
"Изравнява се с горния ръб отзад. Обръща се банкнотата. И тя стига тук където е пет евро. По този начин, всяка банкнота е оразмерена и може да бъде разграничена от един невиждащ човек", обясни Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите.
А Евгения приема влизането в еврозоната с увереност.
"Като родена сляпа, не знам как е изглеждал светът отвън и може би не ми липсва толкова и го приемам съвсем нормално. За първи път имам досег до еврото и още ми е по-трудно да ги разпознавам но с времето ще свикна", заключи жената.
Още по темата
/
Радев обсъди с ръководството на Асоциацията на банките в България готовността на банковия сектор за въвеждане на еврото
16:23
Владимир Мирков: Цените на имотите може леко да забавят темпа на увеличение, но няма да паднат
18.12
Владимир Мирков: Цените на имотите може леко да забавят темпа на увеличение, но няма да паднат
18.12
Първа инвестиционна банка с информация до клиентите си, свързана с еврото и досегашните договори
17.12
Още от категорията
/
Даниел Митов остро: Колко административно неграмотен трябва да си? На Божанов му се натрупаха доста компоти във Фейсбук
18:10
"Не аз си тръгвам от ИТН, а ИТН си е тръгнала от мен": Чорбанов с първи думи след напускането на партията
18:10
Меглена Плугчиева: Протестите не бяха изненада, но реакцията на управляващите показа политическа незрялост
15:09
Работодателите към президента и омбудсмана: Искат сезиране на КС за противоконституционност на удължителния бюджет, с който ще бъде поет 1 млрд. лв. нов дълг
14:15
Премиерът Росен Желязков поздрави служителите на "Гранична полиция" по повод професионалния им празник
12:58
Антон Златанов: Ние трябва да бъдем оставени да работим на спокойствие без политически елемент
09:31
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.