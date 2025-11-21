БНБ пуска нова възпоменателна монета до дни – ще се продава за 2590.00 лв./ 1324.25 евро
©
Цената на монетата при пускане в обращение е 2590.00 лева (1324.25 евро).
Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. "Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. "Михаил Тенев“ № 10.
Всеки клиент ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.
До края на работния ден на 24 ноември 2025 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на "Инвестбанк“ АД, "Първа инвестиционна банка“ АД, "Тексим Банк“ АД, "Токуда Банк“ АД и "Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове.
Посочените банки ще продават монетата в офиси и клонове, които може да намерите на страницата на БНБ.
Година на емисията – 2025
Номинална стойност – 100 лева
Метал – злато, проба 999/1000
Качество – мат-гланц, висше
Тегло – 8.64 г
Диаметър – 24 мм
Гурт – гладък
Тираж – 3000
Цена на монетата при пускане в обращение – 2590.00 лева (1324.25 евро)
Пусната в обращение с Решение № 443 на Управителния съвет на
Българската народна банка от 15.09.2025 г.
(обн., ДВ, бр. 92 от 2025 г.).
Още от категорията
/
България отива на съд!
13:45
Близо 115 млн. евро ще бъдат вложени в сателитни комуникации и съвместни проекти между бизнеса и науката
13:38
Икономист: Гръцкият домат, пътувал 1500 км, изглежда по-евтин в България заради нерегулирани кантари
09:51
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:24
Сондаж на "Мяра": 74,8% от участвалите одобряват да се забрани на лица под 15 годишна възраст да използват социални мрежи
20.11
Голям проблем пред собствениците на земеделски земи: Предлаганите промени според тях са противоконституционни
20.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.