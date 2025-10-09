ЗАРЕЖДАНЕ...
БНБ с притеснителна статистика по отношение на кредитите
©
Растеж отбелязаха също кредитите за нефинансови предприятия – с 617 млн. лв. (1.1%), и за други финансови предприятия – с 58 млн. лв. (0.6%), докато тези за
сектор "държавно управление“ намаляха с 13 млн. лв. (1.5%).
В края на юни 2025 г. делът на кредитите и авансите за резиденти беше 87.9%, а този за нерезиденти – 12.1% (съответно 87.1% и 12.9% в края на март). Във валутната структура на кредитите и авансите през второто тримесечие делът на тези в левове нарасна от 68.6% на 69.9%, а този на деноминираните в евро намаля от 27.8% до 26.9%. Делът на кредитите и авансите в долари и в други валути също се понижи – от 3.7% до 3.3% към 30 юни.
През периода април – юни 2025 г. депозитите в банковата система се увеличиха с 3.8 млрд. лв. (2.3%) до 170.6 млрд. лв. Основен принос за това имаше нарастването на депозитите на домакинства – с 2.4 млрд. лв. (2.6%), и на кредитни
институции – с 1.1 млрд. лв. (7.2%).
През периода се повишиха и депозитите на сектор "държавно управление“ – със 724 млн. лв. (18.2%), а намаление се наблюдаваше при депозитите на нефинансови предприятия (с 314 млн. лв., 0.6%) и на други финансови предприятия (със 137 млн. лв., 2.9%). В края на юни 2025 г. депозитите на резиденти заемаха 88.7%, а на нерезиденти – 11.3% (съответно 89.0% и 11.0% в края на март).
Във валутната структура на депозитите в края на периода делът в левове беше 60.7%, а на деноминираните в евро – 34.0% (при съответно 60.5% и 34.1% в края на март). Към 30 юни делът на депозитите в други валутибеше 5.3% (при 5.4% в края на март).
Още по темата
/
Мика Зайкова: Усилията на правителството трябва да бъдат насочени към увеличаване на приходите в пенсионната система
08.10
Теменужка Петкова: Всякакви тези, че българските граждани обедняват, са абсолютно неоснователни
08.10
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
07.10
Над 1300 са нарушенията, които откриха инспекторите от НАП при летните проверки по Черноморието
03.10
Зафиров към възрастните хора: Благодарение на БСП-ОЛ беше запазено швейцарското правило, пенсиите и социалните плащания бяха увеличени
01.10
Още от категорията
/
Андрей Чобанов: Имаме най-много болници на процент население, тоест няма как да отделим качествен ресурс
08.10
Георги Стефанов за "Елените" и Царево: Време е вече да видим директни обвинения с конкретни имена
08.10
Манол Генов за трагедията в "Елените": Предприели сме действия, които да извадят цялата истина
08.10
Гроздан Караджов: Имам усещането, че живеем в паралелна реалност, борбата с корупцията в ДАИ се представя за чадър над нея
08.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.