ЗАРЕЖДАНЕ...
БНБ с важна новина за България заради санкциите срещу "Лукойл"
©
"На системно равнище не се установява наличие на пряк кредитен риск, който да засяга стабилността на банковата система в страната.
От гледна точка на икономическите последици, потенциално засегнатите от наложените санкции юридически лица в Република България са сред значимите стопански субекти, чиито финансови потоци се обслужват от банковия сектор.
Съгласно обявените от OFAC мерки, за определени дейности и съществуващи договорни отношения е предвиден преходен (wind-down) период, регламентиран в издадена обща лицензия, който позволява уреждането на текущи задължения в рамките на определен срок.
В тази връзка, при стриктно спазване на приложимата европейска и национална правна рамка, включително разпоредбите, свързани с международните санкции и мерките срещу изпирането на пари, както и на вътрешните правила и процедури, кредитните институции самостоятелно ще вземат решения относно своите договорни взаимоотношения с потенциално засегнати клиенти. Това ще се извършва при оценка на риска от установяване или поддържане на делови взаимоотношения, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), и при отчитане на възможността за прилагане на вторични санкции спрямо лица или институции, които нарушават режима на OFAC.
Българската народна банка е в тясна координация с Министерството на финансите и други компетентни национални органи във връзка с оценката на въздействието от санкциите и предприемането на съответни мерки, когато това е необходимо.
Българската народна банка продължава да следи развитието на ситуацията, като поддържа активна комуникация с националните и международните институции, и ще информира обществеността при наличие на обстоятелства, изискващи допълнителни действия или разяснения", уточняват в позицията си от БНБ във връзка с наложените санкции от страна на САЩ и Великобритания срещу "Лукойл" и "Роснефт".
Още по темата
/
Енергиен експерт: България незабавно трябва да поеме "Лукойл Нефтохим Бургас" под държавен контрол, за да осигури сигурността на доставките на петрол!
11:30
Мирчев: "Лукойл" трябва да попадне в ръцете на западен инвеститор, за да не зависим от кефа на Путин
10:38
На комисия се реши: "Лукойл" да продава активи само с решение на МС и ДАНС, опозицията алармира за нередности
08.10
КЗК: Издадохме решение, с което обвиняваме "Лукойл България" в изкривяване на пазара на бензин и дизел
19.07
"Лукойл" и дерогацията - отново на дневен ред в парламента, ключови лидери си размениха остри реплики
20.02
Още от категорията
/
Радослав Бимбалов: България е в процес на прогресивно обезчовечаване, причинено от организирана простащина
12:16
Внимание, търговци: КЗК, КЗП, КРС и "Активни потребители" ще следят за злоупотреби по време на Черния петък
22.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.