ЗАРЕЖДАНЕ...
БНБ закупи значително количество злато, свързано е с влизането ни в еврозоната
©
Съгласно правилата на Европейската централна банка (ЕЦБ), при приемане на еврото Българската народна банка (БНБ) следва да предостави чуждестранни резервни активи на ЕЦБ. Тези чуждестранни резервни активи включват основно валута, но и злато – в съотношение 85% към 15%. Счетоводно тази вноска се отчита като вземане на БНБ от ЕЦБ и се записва като актив в баланса на БНБ, с което се осигурява достъп на БНБ до дохода на Евросистемата.
Във връзка с това БНБ закупи 66 хиляди тройунции злато на международните пазари, което представлява под 1% от брутните ѝ валутни резерви. Сделките са извършени по пазарни цени.
Целта е да се осигури необходимото количество злато, без да се намалява съществуващият златен резерв на БНБ.
Още по темата
/
Търговците имат право да откажат плащане с повече от 50 монети, независимо от тяхната стойност
08.10
Прогноза: Очакваната доходност от обработваемата земя в България след приемането на еврото ще варира между 2849 и 4385 евро/ха
07.10
Вицепремиерът Томислав Дончев: Най-големият риск при въвеждането на еврото в България е от злоупотреби
07.10
Гратисният период приключи: От утре започват да глобяват търговците, които не спазват разпоредбите от Закона за еврото
07.10
Калфин: Финансовата стабилност у нас е подобрена, там няма притеснения. Френските проблеми не са директно български
06.10
Още от категорията
/
Андрей Чобанов: Имаме най-много болници на процент население, тоест няма как да отделим качествен ресурс
08.10
Георги Стефанов за "Елените" и Царево: Време е вече да видим директни обвинения с конкретни имена
08.10
Мика Зайкова: Усилията на правителството трябва да бъдат насочени към увеличаване на приходите в пенсионната система
08.10
Манол Генов за трагедията в "Елените": Предприели сме действия, които да извадят цялата истина
08.10
Гроздан Караджов: Имам усещането, че живеем в паралелна реалност, борбата с корупцията в ДАИ се представя за чадър над нея
08.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.