Българската социалистическа партия последователно отстоява каузата за равен достъп до здравеопазване – независимо дали българските граждани живеят в голям град или в малко и отдалечено населено място. Това споделят от партията във връзка с думи на"В програмните си документи през годините БСП многократно е предлагала болниците в планинските и труднодостъпните райони да получат статут на "защитено лечебно заведение“, за да не бъдат закривани и да се гарантира медицинска грижа за хората там. Социалистите настояват за регионализация на здравната мрежа, така че във всяка община да има минимален пакет здравни услуги. Подчертаваме и необходимостта от целеви стипендии и финансови стимули за младите лекари и медицински сестри, които да поемат работа в районите с най-голям недостиг, както и от по-добро заплащане и условия на труд в държавните и общинските болници, за да се задържат кадрите в системата", съобщават от партията.И допълват: "Днес тези идеи започват да се превръщат в реалност. Министерският съвет прие Национална стратегия за подобряване на достъпа до първичната медицинска помощ, която предвижда стимули за лекари да работят в отдалечени райони – стипендии, осигурено жилище, подкрепа за семейството, допълнително заплащане и нови стандарти на възнаграждение. Въвежда се единна информационна система за справедливо разпределение на ресурсите и социални консултативни звена за уязвими групи".БСП приветства тази стъпка, но подчертава, че процесът трябва да продължи, докато във всяка община има достъп до личен лекар, аптека и спешна помощ. Българските граждани са равни в задължението си да плащат здравни осигуровки – и трябва да бъдат равни в правото си на качествено лечение."Само чрез последователна държавна политика и реални стимули можем да преодолеем кадровия дефицит, да върнем младите специалисти в системата и да осигурим достъпна и качествена здравна грижа за всеки – независимо къде живее".