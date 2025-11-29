Атанас Зафиров, евродепутатът и международен секретар на БСП Цветелина Пенкова и секретарят на Изпълнителното бюро на БСП Филип Попов са част от делегацията на левицата на срещата на Съвета на Социалистическия интернационал, която се провежда в Малта.
Събитието събира представители на над 80 леви партии от цял свят – от Европа и САЩ до Индия, Непал, Пакистан, Израел, Казахстан и други държави. Участниците обсъдиха общи предизвикателства и политически решения в духа на международна солидарност.
Ключови говорители в програмата са министър-председателят на Испания и президент на Социалистическия интернационал Педро Санчес, министър-председателят на Малта и председател на Работническата партия Робърт Абела, както и генералният координатор на Интернационала Шантал Камбива.
Сред основните теми на форума са социалната справедливост, мирът и задълбочаването на международното сътрудничество в условията на нарастващи глобални кризи.
Делегатите акцентираха върху необходимостта от по-силна роля на левите сили в преодоляването на социалното неравенство, бедността и последиците от военни конфликти.
Подчерта се и значението на мира като универсална ценност, която трябва да бъде отстоявана с общи усилия, съобщиха от пресцентъра на БСП.
Участниците дискутираха и възможностите за по-активно взаимодействие между партиите-членки на Социалистическия интернационал, с цел създаване на глобална прогресивна алтернатива в защита на демокрацията и правата на човека.
Атанас Зафиров заяви, че "БСП – Обединена левица“ винаги е отстоявала принципите за социална справедливост и мир и ще продължи да защитава политиките в тази посока – както в национален, така и в международен план.
В рамките на форума Атанас Зафиров проведе двустранна среща с министър-председателя на Косово Албин Курти, на която бяха обсъдени предизвикателствата пред региона и възможностите за по-тясно сътрудничество.
Освен това вицепремиерът и председател на левицата провежда поредица от разговори с премиери, министри и леви лидери от различни държави.
