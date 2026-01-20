че Централната избирателна комисия е заличила четири партии от коалиция "БСП - Обединена левица". В състава ѝ вече няма да фигурират Движение за радикална промяна "Българската пролет“, "Движение 21“, "Изправи се България“ и "Политическо движение социалдемократи“.
Те уточняват, че партиите Движение за радикална промяна "Българска пролет" и "Движение 21" са напуснали коалицията преди повече от година, партията Политическо движение "Социалдемократи" преди повече от 2 месеца, а последна "Изправи се, България" – преди около месец. През лятото на 2025 г. към коалицията се е присъединил и Земеделският съюз "Александър Стамболийски". Водят се разговори и за включване на нови партии.
Партиите в коалиция БСП - ОЛ към момента са 11 на брой. Промяната в регистъра на ЦИК е отразена към днешна дата във връзка с регистрацията на коалицията за участие в частичните местни избори за кметове на кметства, насрочени на 22 февруари 2026 г.
Днес се проведе заседание на Коалиционния съвет на "БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА", на което председателите на партиите в коалицията дадоха висока оценка за участието на представителите на лявата коалиция в управлението на страната и декларираха пълна подкрепа за единството в лявото и за председателя на коалицията и на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров.
БСП-ОЛ с първи коментар за четирите напуснали партии
