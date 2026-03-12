БСП-ОЛ ще подкрепи удължаването на бюджета
© БСП
Георгиев подчерта, че парламентарната група на "БСП-Обединена левица“ ще подкрепи удължаването на бюджета, за да се гарантира функционирането на държавата в условията на политическа несигурност. По думите му обаче приемането на удължителен закон не трябва да означава пренебрегване на реалните проблеми на общините.
Той посочи, че Националното сдружение на общините в Република България е направило конкретни предложения, които заслужават сериозно внимание. "Служебните правителства и продължителната политическа криза научиха кметовете и Сдружението на общините да поставят все по-ясно и аргументирано своите искания. Тези предложения са напълно адекватни.“, заяви Георгиев.
Според него е недопустимо страната да навлиза в началото на строителния сезон без приет редовен бюджет и без яснота за финансирането на общинските проекти. Той призова Министерството на финансите да разгледа внимателно исканията на местната власт, както и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да изрази категорична позиция по тях.
"Министерството на регионалното развитие трябва да бъде министерство на общините.“, подчерта Георгиев. По думите му подкрепата за местната власт не бива да се поставя в зависимост от партийни съображения, тъй като проблемите на общините са проблеми на гражданите.
Народният представител изрази очакване част от предложенията на НСОРБ да бъдат подкрепени при разглеждането на удължителния закон, съобщават от пресцентъра на БСП.
Според него това е необходима стъпка, за да не бъдат блокирани важни местни проекти и да се гарантира нормалната работа на общините в условията на продължаваща политическа нестабилност.
Още по темата
/
Тодор Капитанов: Готови сме за стачки, блокади на градския транспорт и на обслужването в "Български пощи"
11.03
Комисията по отбрана одобри удължителния закон за бюджета и заем от над 3 млрд. евро за модернизация на армията
11.03
Пламен Димитров: Има възможност за увеличение на заплатите на хората от протестиращите сектори
10.03
Делян Пеевски: Ако служебното правителство няма воля, ние ще внесем предложението за 5% увеличение на заплатите в "Български пощи"
10.03
Община Варна подкрепя исканията на КНСБ за 5% увеличение на заплатите на шофьорите в градския транспорт
09.03
Тодор Капитанов: От близо 7000 работещи в "Български пощи" – 5100 са на минимална заплата, 1300 са пенсионери
09.03
Делян Пеевски: Внасяме промени в Закона за бюджета на ДОО, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността
09.03
Още от категорията
/
''ДПС - Ново начало" предлага закон, с който да се компенсират хората от високите цени на горивото
10:50
Делян Пеевски: Недопустимо е служебният кабинет да проиграва сигурността на България в решителен за световния ред момент. Няма да го допуснем!
11.03
Павела Митова отказа да свика извънредно заседание на енергийната комисия: Имам страшно много резерви
11.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
ЕП: Северна Македония да спазва договора за приятелство с Българи...
22:56 / 11.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.