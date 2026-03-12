"Не можем да обричаме местната власт на безвремие и да очакваме общините да чакат без яснота и без средства в началото на строителния сезон.“. Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на "БСП-Обединена левица“ Владимир Георгиев по време на заседание на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление при обсъждането на удължителния закон за държавния бюджет.Георгиев подчерта, че парламентарната група на "БСП-Обединена левица“ ще подкрепи удължаването на бюджета, за да се гарантира функционирането на държавата в условията на политическа несигурност. По думите му обаче приемането на удължителен закон не трябва да означава пренебрегване на реалните проблеми на общините.Той посочи, че Националното сдружение на общините в Република България е направило конкретни предложения, които заслужават сериозно внимание. "Служебните правителства и продължителната политическа криза научиха кметовете и Сдружението на общините да поставят все по-ясно и аргументирано своите искания. Тези предложения са напълно адекватни.“, заяви Георгиев.Според него е недопустимо страната да навлиза в началото на строителния сезон без приет редовен бюджет и без яснота за финансирането на общинските проекти. Той призова Министерството на финансите да разгледа внимателно исканията на местната власт, както и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да изрази категорична позиция по тях."Министерството на регионалното развитие трябва да бъде министерство на общините.“, подчерта Георгиев. По думите му подкрепата за местната власт не бива да се поставя в зависимост от партийни съображения, тъй като проблемите на общините са проблеми на гражданите.Народният представител изрази очакване част от предложенията на НСОРБ да бъдат подкрепени при разглеждането на удължителния закон, съобщават от пресцентъра на БСП.Според него това е необходима стъпка, за да не бъдат блокирани важни местни проекти и да се гарантира нормалната работа на общините в условията на продължаваща политическа нестабилност.