Андрей Гюров - на външните работи Надежда Нейнски и на отбраната Атанас Запрянов. В официална позиция, приета единодушно на форума, те изразиха тревога от безотговорните изявления на министри от кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров във връзка с възможното ангажиране на България в бъдещи военни действия. В тази връзка те поискаха и спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).
"Вместо да търсим решение и да преодоляваме различията в името на България, днес компрометирани политици са готови да принесат нашия народ в жертва на чужди амбиции и интереси, пишат в позицията си социалистите от София. - Конкретен пример за това са думите на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски: "Битката на Украйна срещу Русия не е просто въпрос на солидарност, а засяга пряко българския национален интерес и европейската сигурност". Нейните изявления след заседанието на Съвета на външните министри на Европейския съюз създават реални предпоставки за прякото ни ангажиране с военни действия срещу Русия. В същия безотговорен дух са и лъжовните обяснения на бившия и настоящ министър на отбраната Атанас Запрянов около тревожната ситуация по повод частичното затваряне на граждански полети на Националното летище "Васил Левски" - София".
Второто заседание на XV Градска конференция на БСП - София, на което присъстваха председателят на БСП Крум Зарков и заместниците му в Националния съвет Иван Таков - председател на БСП - София, и Жельо Бойчев, се състоя в понеделник вечерта, а основната точка в дневния ред беше подреждането на листите с кандидати за народни представители в софийските 23-ти, 24-ти и 25-ти многомандатни избирателни райони.
БСП - София поиска оставките на Надежда Нейнски и Атанас Запрянов и спешно свикване на КСНС
