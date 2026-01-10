Атанас Зафиров, припомня NOVA. Решението дойде след оставката на правителството на 11 декември, приета единодушно от Народното събрание.
"Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства“, казаха от БСП.
Председателят Атанас Зафиров, обаче, не подаде оставка с мотива, че той е длъжен да я подаде пред Националния съвет. Днес ще стане ясно дали това ще стане.
БСП избира новото си ръководство
/
