За БСП мирът е основна ценност - заради това днес на заседанието по външна политика ние решихме от името на ПГ на БСП да саботираме заседанието, защото участието в подобен Съвет за мир не е начинът, по който може да се постигне мир в световен мащаб. Това заяви депутатът от ''БСП - Обединена левица'' Габриел Вълков, предаде репортер на ФОКУС. 

Припомняме ви, че вчера лидерът на ''ДПС - Ново начало'' Делян Пеевски внесе Проект на решение за задължаване на Министерски съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на Република България към Борда за мир, а днес беше свикана извънредна външна комисия, която да го разгледа. Комисията обаче не събра кворум и ще се направи по-късно втори опит да се събере. 

''Не може едно служебно правителство и един парламент, който след една седмица ще бъде разпуснат, да взима геополитически завои за държавата. Това беше позицията на БСП от самото начало - не може парламент, който е с ниско обществено доверие и изчерпан мандат, да взима геополитически завои в последната минута. Това беше и позицията на ГЕРБ - очевидно в последния момент позицията им се промени, дали под влиянието на Пеевски, дали под друго влияние, те имаха позиция, че това ще се разглежда в следващ парламент", каза той и заяви, че се надява комисията да не събера кворум.