ÁÑÏ âå÷å íå å ñîöèàëíà ïàðòèÿ, à òàêîâà íåùî êàòî Ðóìåí Ðàäåâ íå òðÿáâà äà ñå äîïóñêà îòíîâî

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Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 20:05 / 26.07.2020Êîìåíòàðè (2)186
© Êàíàë 3
"Íèå íå ïîäêðåïèõìå âîòà íà íåäîâåðèå, çàùîòî ñ÷èòàìå, ÷å òîâà áè áèëî ïàãóáíî çà Áúëãàðèÿ. ÁÑÏ íå å ñîöèàëíà ïàðòèÿ âå÷å, ñîöèàëíàòà ïàðòèÿ íà Áúëãàðèÿ ñåãà å ÂÎËß", çàÿâè â ïðåäàâàíåòî "Áåíîâñêà ïèòà" ïî Êàíàë 3 ëèäåðúò íà ÂÎËß Âåñåëèí Ìàðåøêè.

"Íèå ùå èìàìå ïî-äîáðè ðåçóëòàòè îò ïðåäíèòå èçáîðè. Ïðàâèòåëñòâî íà ÃÅÐÁ è ÂÎËß áè áèëî ïî-çäðàâîñëîâíî çà ñòðàíàòà, îòêîëêîòî íà ÃÅÐÁ è ñòàðè è íåóñïåëè ïîëèòèöè", êàòåãîðè÷åí áå Ìàðåøêè.

"Êúì äíåøíà äàòà íÿìàìå òåñíè êîíòíàêòè ñ ÃÅÐÁ, íèòî ðàçãîâîðè çà ïðåçèäåíòñêè èçáîðè. Ïðè âñÿêî ïîëîæåíèå íå òðÿáâà äà ñå äîïóñêà îòíîâî òàêîâà íåùî êàòî ïðåçèäåíòà Ðóìåí Ðàäåâ", óáåäåí å ëèäåðúò íà ÂÎËß.








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11:10 / 24.07.2020
269 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà CÎVID-19 â Áúëãàðèÿ, 31 ñà âúâ Âàðíà
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