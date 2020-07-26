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|ÁÑÏ âå÷å íå å ñîöèàëíà ïàðòèÿ, à òàêîâà íåùî êàòî Ðóìåí Ðàäåâ íå òðÿáâà äà ñå äîïóñêà îòíîâî
"Íèå ùå èìàìå ïî-äîáðè ðåçóëòàòè îò ïðåäíèòå èçáîðè. Ïðàâèòåëñòâî íà ÃÅÐÁ è ÂÎËß áè áèëî ïî-çäðàâîñëîâíî çà ñòðàíàòà, îòêîëêîòî íà ÃÅÐÁ è ñòàðè è íåóñïåëè ïîëèòèöè", êàòåãîðè÷åí áå Ìàðåøêè.
"Êúì äíåøíà äàòà íÿìàìå òåñíè êîíòíàêòè ñ ÃÅÐÁ, íèòî ðàçãîâîðè çà ïðåçèäåíòñêè èçáîðè. Ïðè âñÿêî ïîëîæåíèå íå òðÿáâà äà ñå äîïóñêà îòíîâî òàêîâà íåùî êàòî ïðåçèäåíòà Ðóìåí Ðàäåâ", óáåäåí å ëèäåðúò íà ÂÎËß.
Êîìåíòàðè (2)
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269 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà CÎVID-19 â Áúëãàðèÿ, 31 ñà âúâ Âàðíà
06:01 / 24.07.2020
Åòàæ îò Âîåííàòà áîëíèöà âúâ Âàðíà ñòàâà îòäåëåíèå çà COVID-19
13:02 / 24.07.2020
270 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ, 22 ñà âúâ Âàðíà
07:21 / 25.07.2020
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