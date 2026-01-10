Иван Таков. По-рано Националният съвет на БСП се събра на заседание с основна цел избор на ново ръководство - състав на Изпълнителното бюро.
"Удовлетворен съм от решението на Националния съвет, от смислената дискусия, която проведохме там. Решението за Конгрес преди изборите, като на него трябва да се направи точен и ясен анализ на участието ни в управлението, нашата парламентарна дейност. Много важно- платформа и насоки за предстоящите избори и избор на ново ръководство. Дадохме ясен знак, че сме чули социалистите и нашите избиратели", каза Таков.
Таков заяви, че не изключва вероятността той да се кандидатира за председател на БСП. Конгресът ще бъде свикан на 7-8 февруари.
ФОКУС припомня, че съветът бе насрочен още миналата година през декември. Тогава цялото Изпълнителното бюро на БСП, без председателя на Националния съвет на партията Атанас Зафиров, подаде оставка в резултат на подадената оставка от правителството.
БСП взе решение: Ще проведе Конгрес в началото на февруари
©
Още по темата
/
Мирчев: Президентът ще връчи мандата, когато реши и ние ще го върнем веднага. Трябват ни честни избори
13:31
PR експерт: Предизборната кампания започна нелепо. Всички до един се държат безумно, безобразно и агресивно
08.01
Алгафари: Всеки е свободен да сънува сънища. Радев намери тези хора, той ги лансира, той ги назначи в нарушение на Конституцията
08.01
Доц. Чолаков: Борисов и Пеевски са тези, които дирижират политическите процеси, но не трябва да се изключва и ролята на президента Радев
07.01
Бивш член на ЦИК: Изборният кодекс трябва да бъде променен, машинното гласуване не решава проблема
05.01
"Да гласуваш е само половината работа": ДБ апелира към създаване на "армия" от защитници на изборите
05.01
Реклама
Още от категорията
/
Николай Василев: Цялото общество - от политици до медии, се занимава само с това къде нещо е поскъпнало с няколко стотинки, останалите проблеми остават нерешени
10:44
МЗХ удължава срокове за стопаните защото две от електронните системи няма да работят до 12 януари
10:03
Карадимов: Противно на всякакви апокалиптични прогнози, които битуваха, първите дни на еврото минават изключително плавно
09:49
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист
08:57
Патриарх Даниил за посещението при Вартоломей: Обсъдихме спорни въпроси като статута на Украинската църква
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.