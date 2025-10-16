ЗАРЕЖДАНЕ...
БСП–ОЛ, КНСБ и КТ "Подкрепа": Приемане на държавния бюджет за 2026 г. е от ключово значение предвид въвеждането на еврото
©
От страна на левицата в срещата участваха вицепремиерът и председател на БСП–ОЛ Атанас Зафиров, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, председателят на парламентарната група Драгомир Стойнев, заместник-председателят на партията Кирил Добрев, председателят на БСП–София Иван Таков и председателят на ПП АБВ Румен Петков.
По време на разговора бяха обсъдени актуалната политическа обстановка, състоянието на държавните финанси и бюджетната прогноза за 2026 г. Сред обсъжданите теми бяха още данъчната ситема на България и перспективите и възможностите пред страната.
Участниците се обединиха около позицията, че редовно правителство, стабилно парламентарно мнозинство и ефективно работещ парламент са основните гаранции за икономическа предвидимост и социално благополучие на българските граждани.
Още по темата
/
Проучване на Синдикат "Образование": 88% от учителите биха участвали в протести, ако няма увеличение на работните заплати
13.10
Проучване на Синдикат "Образование": 88% биха участвали в протести, ако няма увеличение на работните заплати
13.10
Димитър Радев, БНБ: Бюджетът за 2026 г. е по-важен от бюджетите през всяка от последните 5 години
11.10
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
11.10
Синдикатите настояват увеличаване на осигуровките за пенсии с 2%, а таванът на максималния осигурителен доход да нарасне до 4625 лв.
07.10
Още от категорията
/
Министър Вълчев: STEM центровете ще подобрят резултатите на учениците по математика и природни науки
18:26
Трайчо Трайков: По-скоро кабинетът ще бъде преформатиран, моментът е по-особен заради първия бюджет в евро
17:26
Трайчо Трайков: По-скоро кабинетът ще бъде преформатиран, моментът е по-особен заради първия бюджет в евро
17:16
Премиерът Желязков обяви изграждането на 2200 STEM центъра в страната на стойност над половин милиард лева
13:32
Министерството на иновациите и растежа: Предприятия в Северна България ще получат предимство по нова програма
13:08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.