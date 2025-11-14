БТС подкрепи промени в законодателството, касаещи туризма
По време на разговора бяха обсъдени и актуални теми, свързани с развитието на планинския туризъм у нас, както и предстоящите инициативи на организацията през 2026 година.
Друга основна тема на срещата беше сътрудничеството между двете страни в контекста на подготовката за честването на 60-годишнината от създаването на Националното движение "100 национални туристически обекта“ – една от емблемите на БТС. Уникалното по своя характер движение обхваща исторически, културни, природни и археологически забележителности. Българският туристически съюз планира да отбележи юбилея с Национален туристически фестивал през лятото на 2026 г. "За нас е чест да продължим традицията на едно движение, което вече шест десетилетия вдъхновява българите да опознават родината си. Подкрепата на Министерството е ключова, за да направим юбилея истински национален празник", заяви председателят на БТС Венцислав Венев.
Изпълнителният секретар Лъчезар Лазаров допълни: "Движението "100 национални туристически обекта“ не само обединява поколения туристи, но и популяризира България като уникална дестинация. Съвместните усилия с държавните институции са гаранция, че ще го запазим живо и актуално и за бъдещите поколения".
В края на срещата министър Боршош подчерта, че туризмът в България има нужда от обединени усилия между институции, неправителствени организации и местни власти, за да развива потенциала си в пълна степен.
