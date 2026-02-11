Баба и дядо подават сигнал до ДАЗД за внука си, пребиваващ в хижа "Петрохан"
© ФОКУС
В сигнала е посочено, че бабата и дядото се притесняват, че детето се отчуждава от тях, имат притеснения за образованието на детето, както и фактът, че то живее извън семейството си - детето пребивава в хижа ''Петрохан", а семейството му живее в град София.
В същия ден обаче те подават нотариална декларация, че оттеглят сигнала - били го обсъдили със семейството и установили, че "не съществува риск".
Иванова обяснява, че Агенцията все пак предприема действия и при извършена проверка в хижа "Петрохан" установяват, че там живеят две деца - и двете на 13-годишна възраст. Едното дете е било с пълнолетния си брат, а другото - с декларация от родителите му. По думи на шефката на ДАЗД семейството се "възмущава от проверката" и обясняват, че децата са там за лятото. Агенцията се свързва с училището на децата също, но и оттам уверяват, че всичко е наред.
Иванова обясни, че починалото 15-годишно момче не е било там. ДАЗД се самосезира в началото на февруари месец, когато бащата на загиналото дете заявява, че детето му е в неизвестност.
Още по темата
/
Николай Дойнов обясни защо поиска личната карта на Ралица Асенова, майка на жертва от "Петрохан"
10:09
Парламентът хваща на прицел ръководството на МВР по случая "Петрохан", но без Даниел Митов - той не можел
10:04
Слави Трифонов за случая "Петрохан": ПП-ДБ като изплашен човек започват да предприемат панически действия
10.02
Казусът "Петрохан": МВР при Бойко Рашков издало разрешения за 16 огнестрелни оръжия за един ден на Ивайло Иванов
10.02
Асен Василев за "Петрохан": Не е притеснително, че Терзиев е дарявал средства на организацията
10.02
Още от категорията
/
Две убийства и едно самоубийство: Стреляно е с револвер "Колт" по време на ужаса "Петрохан-Околчица"
10.02
Доц. Милен Иванов за случая "Петрохан": Няма как от няколко кадъра да правим извод за поведението на хората
10.02
Емил Соколов за случая "Петрохан": По-големият въпрос е защо секти, които се занимават с деца и организират лагери, не се разследват
09.02
Румен Радев: Случаят "Петрохан" е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.