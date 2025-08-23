ЗАРЕЖДАНЕ...
Бабата на детето, прегазено от АТВ в Слънчев бряг: Няма подобрение в състоянието му
© NOVA
Вчера се появиха обнадеждаващи информации за това, че детето вече се е събудило, но близки до семейството ги опровергават.
"Снощи бяхме в болницата, получихме информация за Марти. Не е събуден. Диша сам и дотам. Надяваме се да се събуди", заяви пред NOVA Златка Соколова, майката на Христина.
В петък Окръжният съд в Бургас върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, който помете с електрическо АТВ петима души в Слънчев бряг.
На първа инстанция той беше с мярка "домашен арест", но прокуратурата обжалва.
"Имаме съмнения за нещата, които се случват и ще се случват за напред. Защо още в Несебър мярката не беше такава? Съмнения имаме и за техническата експертиза. Апелирам службите, които ще я извършват, да направят всичко възможно да бъде извършена както трябва", заяви Светослав, брат на Христина.
Има вероятност следващата седмица да бъде променено обвинението спрямо Никола Бургазлиев, което в момента е за нанасяне на средна телесна повреда. Вчера от прокуратурата съобщиха, че може да се измени в нанасяне на тежка повреда на повече от едно лице. А в зависимост от състоянието на Христина и на Марти може да се стигне и до много по-сериозно обвинение.
Още по темата
/
ДНК тест доказа, че Бургазлиев е дал пробата за наркотици, очакват се резултати от кръвните тестове
22.08
Бащата на Сияна за полицейското синче: Това не е поведение на човек, който може да управлява автомобил
22.08
Сарафов разпореди: Делото за тежкото произшествие с АТВ в Слънчев бряг ще се разследва от НСлС
21.08
Виновникът за тежкия инцидент в "Слънчев бряг": Подадох леко газ, а колата започна сама да ускорява
16.08
Още от категорията
/
Колега на загиналия нелепо д-р Иса Али: Избяга от една война, за да загине в една друга. Обичаше България
20.08
Ще коригират ли сметките ни за ток за юли и защо КЕВР днес публикува парични компенсации за битовите клиенти?
20.08
Йонко Иванов: Във влаковете се качваме с пожарогасител, носим си и бански. Вътре няма климатици!
18.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.