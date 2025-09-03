ЗАРЕЖДАНЕ...
Балабанов: Ще настояваме следващия бюджет да бъде максимално балансиран, за да се излекуваме от некадърността на Асен Василев
© Булфото (архив)
По думите му усилената работа на Министерския съвет, икономическия министър и парламента се водят преговори за стъпването в България на един от най-големите инвеститори - "Райнметал".
Той изброи и приоритетите на ИТН за настоящия политически сезон. Сред тях са премахване на "мъртвите души" от избирателните списъци и въвеждане на 100% машинно гласуване с помощта на сканиращи устройства. "Ще настояваме следващия бюджет да бъде максимално балансиран, за да можем заедно да се излекуваме от некадърността на Асен Василев, която ни завеща", заяви той.
От партията ще искат и промени в Закона за референдумите.
