Балабанов за случая "Петрохан - Околчица": Няма как темата да не бъде политизирана
По думите му това не е единичен случай от управленията на ПП-ДБ.
Той съобщи, че от парламентарната група на ИТН са изготвили законопрект за допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. "По отношение на учредителите на такива НПО-та, които изпълняват публични и контролни функции на държавата, ще бъде налагана глоба в размер на 25 000, а при повторно нарушение до 100 000 евро", заяви Рашков.
"В последния годишен финансов отчет на сдружението, оперирало в "Петрохан", никъде не се посочва дарението на г-н Васил Терзиев, за което той твърди. А и това сдружение не е подавало отчети от 2022 година", коментира още депутатът.
Според Станислав Балабанов след като вече има толкова причинно-следствени връзки с ПП-ДБ и нейните ярки политически лица, няма как темата да не бъде политизирана.
"Много добре виждам престройването на политическата формацията на ПП-ДБ с цел да хвърля в публичното пространство "други димки", с които да замаскират този сигнал, прехвърляйки вината към институциите", допълни той.
