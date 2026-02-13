Сподели close
За ужасяващия случай "Петрохан - Околчица" стана ясно по недвусмислен начин, че през 2022 г. изпълнителната власт е делегирала свои контролни и публични функции на НПО, което впоследствие се оказва секта с педофилски упор. Това каза в кулоарите на парламента депутатът от "Има такъв народ" Александър Рашков, предаде репортер на ФОКУС.

По думите му това не е единичен случай от управленията на ПП-ДБ.

Той съобщи, че от парламентарната група на ИТН са изготвили законопрект за допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. "По отношение на учредителите на такива НПО-та, които изпълняват публични и контролни функции на държавата, ще бъде налагана глоба в размер на 25 000, а при повторно нарушение до 100 000 евро", заяви Рашков.

"В последния годишен финансов отчет на сдружението, оперирало в "Петрохан", никъде не се посочва дарението на г-н Васил Терзиев, за което той твърди. А и това сдружение не е подавало отчети от 2022 година", коментира още депутатът.

Според Станислав Балабанов след като вече има толкова причинно-следствени връзки с ПП-ДБ и нейните ярки политически лица, няма как темата да не бъде политизирана.

"Много добре виждам престройването на политическата формацията на ПП-ДБ с цел да хвърля в публичното пространство "други димки", с които да замаскират този сигнал, прехвърляйки вината към институциите", допълни той.