"С настъпването на зимния сезон зачестяват вирусните инфекции и гриповете, а по-ниската физическа активност и ограниченото разнообразие от свежи плодове и зеленчуци поставят допълнителни предизвикателства пред здравето ни", каза заендокринологът д-р Мария Калинкова.По думите ѝ именно през студените месеци е важно да поддържаме по-балансиран режим на хранене, който да осигури достатъчно витамини, микроелементи и фибри."Зимата е период, в който често се наблюдава по-еднообразно хранене и недостиг на свежи продукти. Затова е важно в ежедневното меню да присъстват фибри, сезонни плодове и зеленчуци, както и достатъчно белтъчини", каза още тя.Д-р Калинкова подчертава и ролята на витамин D за имунната система. "Добре е да се направи профилактична консултация за нивата на витамин D, както и да се проверят възможни дефицити на B12 и други важни микроелементи", препоръчва тя.Д-р Калинкова е категорична, че храненето представлява около 50% от грижата за организма при всяко заболяване. "Комбинацията от разнообразна и богата на витамини храна, достатъчен прием на протеин, редовна физическа активност и контрол върху витаминните нива може значително да подпомогне имунната система", заключи тя.