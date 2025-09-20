Сподели close
Във връзка с 85 години от възвръщането на Южна Добруджа към България и освобождението на град Балчик от румънска окупация, утре 21 септември, ще се проведе официална церемония, включваща вдигане на знамената от 10:00 часа и поднасяне на венци на паметника на центъра. В рамките на събитието ще бъде представено и учебно помагало в Исторически музей – Балчик от 10:30 часа, а програмата ще продължи с празнична инициатива в ДКИ КЦ "Двореца" и Университетска ботаническа градина - Балчик.

Заповядайте!