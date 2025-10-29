ЗАРЕЖДАНЕ...
Банка ДСК: Имаме проблем с приложението!
"Екипите ни работят за отстраняването му в най-кратък срок.
До тогава можете да използвате онлайн банкирането ДСК Директ.
Ще Ви уведомим веднага щом приложението бъде напълно възстановено.
Благодарим Ви за разбирането", уведомяват от ДСК.
Важна новина от НОИ
18:55
