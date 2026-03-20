В навечерието на годишната конференция Banking Today на Investor.bg, която ще се проведе на 24 март 2026 г., Минчева очерта макроикономическите перспективи за България и ЕС в контекста на военния конфликт в Иран и пълноправното членство на страната в еврозоната.
Въпреки ескалацията на напрежението, базовият сценарий на икономистите на УниКредит Булбанк остава оптимистичен и залага на сравнително бързо разрешаване на кризата. Според Минчева интересите на големите играчи са насочени към избягване на пълномащабна енергийна катастрофа.
"Основната прогноза, на която залагат нашите икономисти, е за краткосрочен сценарий до няколко седмици. Не очакваме разрушаване на капацитета за производство на петрол и петролни продукти – по-скоро временно затруднение“, посочи тя.
Минчева подчерта, че за политическото ръководство в Иран е ключово да запази властта си, а за САЩ дългият конфликт е нежелателен заради ръста на цените на горивата и влиянието върху изборите.
Преди кризата в Близкия изток очакванията за инфлацията в България са били около 4%, но цените на енергията бележат значителен ръст през последните седмици.
"Емпиричните данни показват, че това би повлияло на инфлацията на европейско ниво с около 0,6%, затова малко повишихме очакванията за инфлацията у нас до 4,9%“, обясни Минчева.
Според банката конфликтът ще забави ръста на БВП на ЕС с 0,1%, а за България ефектът се прогнозира между спад от 0,1% и 0,2%.
Един от основните ефекти е промяната на очакванията за действията на Европейската централна банка (ЕЦБ). Докато доскоро пазарите прогнозираха намаляване на лихвите, сега фокусът се измества към потенциални увеличения.
"Пазарите вече очакват едно или две повишения на лихвите на ЕЦБ, докато по-рано говорехме за евентуално намаляване през годината“, каза Минчева.
За българския пазар ниските лихви от периода 2015–2022 г. "определено вече са в историята“. В средносрочен и дългосрочен план монетарната политика на Европа все повече ще се отразява у нас, а лихвените нива ще се доближават до средноевропейските.
"Ако конфликтът приключи в рамките на няколко седмици, очакваме плавно движение на лихвите и незначително поскъпване на кредитирането. При по-дълъг сценарий на висока инфлация може да има едно или две повишения на основните лихви, но не очакваме резки промени за българския пазар“, допълни тя.
Минчева подчерта, че членството на България в еврозоната осигурява буфер срещу текущите кризи и отваря нови възможности за клиентите, включително достъп до кредити с фиксирани лихви за целия период на заема.
"Това е особено важно за физическите лица, защото нашият пазар е различен от развитите пазари и си заслужава да бъде разгледан внимателно от клиентите“, каза Минчева.
