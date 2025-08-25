Банките са задължени да обозначават в левове и в евро Тарифите за таксите и комисионите за предоставяните от тях финансови услуги. Те ще обявяват тази информация в офисите си ина уебсайтовете си. Това съобщават от БНБ.Таксите и комисионите на доставчиците на платежни услуги (банки, платежни институции и дружества за електронни пари), начислявани във връзка с предоставяните от тях платежни услуги (внасяне/теглене на пари в наличност по/от платежна сметка, изпълнение на кредитни преводи и картови плащания, налични парични преводи и др.), ще бъдат представяни в техните тарифи в евро и в левове в периода на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите.Информацията относно приложимите такси и комисиони се оповестява в офисите и на интернет страниците на доставчиците на платежни услуги, когато е приложимо. Тази информация се предоставя във всеки случай безплатно на хартиен или на друг траен носител при поискване от клиент съгласно чл. 21, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.Промени в размера на таксите и комисионите на доставчиците на платежни услуги се извършват съгласно разпоредбите на Закона за платежните услуги и платежните системи. Те се предоставят от доставчика на платежни услуги на ползвателя на платежни услуги в срок не по-малко от два месеца преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила. Когато промените в дължимите такси и комисиони са по-благоприятни за ползвателя на платежни услуги, те се прилагат без предварително уведомление, уточняват от банковата институция.