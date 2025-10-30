ЗАРЕЖДАНЕ...
Банките събират парите: Българинът внася, а банкнотите в обращение рязко спадат
© Фокус
Намалението на парите в обращение е резултат от постепенното освобождаване от страна на населението и бизнеса от запасите им от налични пари в контекста на предстоящото от 1 януари 2026 г. приемане на еврото за законно платежно средство в Р България, показва анализ на БНБ, цитиран от pariteni.bg.
През юли – септември 2025 г. парите в обращение намаляха с 2098.9 млн. лв., или със 7.2% в сравнение с края на юни 2025 г. И през трите месеца на този период парите в обращение отбелязаха отрицателен месечен растеж, като най-голямо бе намалението им през септември (-4.1%). С най-голям дял (40.21%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на третото тримесечие на 2025 г. продължи да е банкнотата от 50 лева, като към 30 септември в обращение бяха 214.6 млн. броя банкноти с този номинал.
С най-малък дял (6.26%) бeше броят на банкнотите с номинал 5 лева. Спрямо края на юни 2025 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на номиналите от 5, 10 и 20 лева, като най-голямо бе увеличението (с 0.39 процентни пункта) на дела на 20-левовите банкноти. За същия период дяловете на банкнотите с номинална стойност от 50 и 100 лева намаляха, като по-голямо (с 0.60 процентни пункта) бе намалението на дела на 50-левовите банкноти.
За периода юли – септември 2025 г. в Националния център за анализ на БНБ бяха задържани общо 2896 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. В общия брой на задържаните през третото тримесечие на 2025 г. неистински български банкноти най-голям бе делът на тези от 50 лева (94.89%).
Бяха регистрирани и задържани общо 138 броя неистински български разменни монети, от които 6 броя циркулирали в паричното обращение. Сред задържаните неистински разменни монети най-голям беше броят на тези от 2 лева – 134.
В БНБ бяха регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 423 броя евро (в това число 103 циркулирали в паричното обращение), 165 броя щатски долари, циркулирали в паричното обращение, и 3 банкноти от други чуждестранни валути, циркулирали в паричното обращение.
