Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Предоставянето на тази услуга остава в дискреция на самите банки, като се вземат предвид технологичните възможности на банкоматите за работа с две валути – левове и евро.
Подобен пример е бил наблюдаван и в Хърватия, където не всички банкомати са разполагали с евро още от първия ден на въвеждането на новата валута.
Двете банки, които потвърдиха, че ще осигурят възможността за внасяне на левове, са "Българо-американска кредитна банка“ АД и "Банка ДСК“ АД. Услугата ще бъде достъпна само за клиентите на тези банки, притежаващи карта, свързана с банкова сметка в съответната институция, и ще остане валидна до 31 януари 2026 г.
Информация за конкретните машини за самообслужване с депозитна функция на двете банки може да бъде намерена на официалните им сайтове.
След 1 януари 2026 г., при теглене на пари в брой чрез банкомати, ще се разпространяват само еврoбанкноти, тъй като започва периодът на едномесечно двойно обращение на левове и евро, който ще продължи до края на януари 2026 г. В този период не е възможно тегленето на левове от банкоматите.
