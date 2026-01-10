Банско обяви дата с уникални намаления – 60 евроцента за целодневна карта –вижте кога
©
В Ски зона Банско ще отбележим инициативата на Световната федерация по ски "FIS" за Световен ден на снега (World snow day) на 25.01.2026 г. На тази дата цената за еднодневна лифт карта за деца на възраст до 11,99 год. ще е само 0,60 евро (1,17 лева) с включен ДДС.
Тази година Световният ден на снега официално се отбелязва на 18.01.2026, но тъй като по това време в Ски зона Банско ще се проведе кръг от Световната Купа по сноуборд, от Юлен АД изместваме честването му с една седмица.
Банско ви очаква на 25.01.2026. На Бъндеришка поляна са подготвени за малките гости забавни игри, състезания и сладки изживявания!
Още по темата
/
АПИ: Пътищата се третират срещу заледяване, проходими са при зимни условия. Очаква се интензивен снеговалеж до часове
11:02
АПИ: 415 машини чистят републиканската пътна мрежа. Шофьори съобщават за заледявания на Витиня и при Вакарел
09:20
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист
08:57
Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път
09.01
Шофьори: Всичко е лед!
08.01
Реклама
Още от категорията
/
Шефът на една от горемите хранителни вериги: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
09.01
Габриела Руменова за превалутирането: Първата комуникация трябва да е с търговеца при злоупотреба
09.01
Асоциацията на банките: При обмяната на левовете банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин. Ще работят извънредно и утре
09.01
Баба Бориска за първата пенсия в евро: Вземах хубавите пари, гледайте колко са хубави само – зелени, червени
09.01
Имаме срок до края на годината да въведем Европейския цифров портфейл – ще доказваме самоличност при достъп до онлайн услуги в целия ЕС
09.01
Експерти казаха дали ще поскъпне "Гражданска отговорност" заради въвеждането на системата бонус-малус
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.