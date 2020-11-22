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|Áàðåêîâ óñïÿ äà ïðåáîðè êîðîíàâèðóñà è "îòêðåõíà" âñè÷êè êàê ñå å ñëó÷èëî
"Ïî ïîâîä âúïðîñèòå äàëè áèõ ñè ñëîæèë âàêñèíà. Íå, çàùîòî ãî èçêàðàõìå COVID ñ öÿëàòà ôàìèëèÿ. Èìàìå âèñîê % àíòèòåëà, íî èìóíèòåòúò íà êëåòú÷íî íèâî, êîéòî å íàé-âàæåí, ïðàêòè÷åñêè å çà öÿë æèâîò. Íå ñúì ñå ëåêóâàë ñ ëåêàðñòâà îò ñêúïèòå, íèòî ìîèòå áëèçêè. Ïðåõâàëåíèÿò Ðåìäåñåâèð, êîéòî ïîëçâàò ïðåâàíòèâíî áúëãàðñêèòå ïîëèòèöè è îëèãàðñè - íå âè ïðåïîðú÷âàì çà ëå÷åíèå îò COVID, çàùîòî å èçêëþ÷èòåëíî òåæúê ïðåïàðàò, êîéòî èì ñúñèïâà ôàòàëíî ÷åðíèÿ äðîá.
Àç èçêàðàõ âèðóñà èçêëþ÷èòåëíî ëåêî, ìîæå áè, çàùîòî ñúì òðåíèðàù ìúæ è ïèõ íàé-îáèêíîâåí àíòèáèîòèê àçèòðîìèöèí îò äåí 5 è õèíèí â äâå ðàçíîâèäíîñòè, êàêòî è ðóñêèÿ ïðîòèâîâèðóñåí ïðåïàðàò Àðáèäîë â ðàìêèòå íà 5 äíè. Ñëóøàõ êîìïåòåíòíè ëåêàðè. Ïîíåæå íÿìàõ âèäèìè ñèìïòîìè è òåìïåðàòóðà - çàïî÷íàõ ëå÷åíèå íÿêúäå îò äåí 4 è ïîñòåïåííî ðàçïîëàãàõ àðòèëåðèÿòà îò ìåäèêàìåíòè ñïðÿìî âèðóñà.
Çàïî÷íàõ ñ àðáèäîë è õèíèí è ãî äîóáèõ ñëåä 8 äåí ñ ìàëàðîí - àòîâèêóîí. Íà äåí 10 âèðóñúò ñå îáàäè ñ íîùíà áîëêà â ãúðáà è ñóòðåøíà òåìïåðàòóðà çà ñúâñåì ìàëêî îò 37 ãðàäóñà. Òîâà áå è íåãîâîòî ôèíàëíî êðàòêî èçäèõàíèå. Õèíèíúò è ìîÿò ãåí/èìóíèòåò ìó áÿõà âèäåëè ñìåòêàòà. Ïèõ ìíîãî ÷àé ñ ëèìîí è ìåä, îòâàðà ñ ìàãäàíîç è âèòàìèíè. Ïðîìåíèòå ìè â áåëèÿ äðîá ïðîöåíòíî áÿõà íà äåí 4 - 0,07%, íà äåí 16 - 0,5%. Èìà è ðàçëè÷íè àíòèêîàãóëàíòè, íî íà ìåí ìè áÿõà äàäåíè ñàìî ëåêèòå íà îñíîâàòà íà õðàíèòåëíè äîáàâêè. Ñëåäè ñå è êðúâíàòà êàðòèíà ïî âàæíè ïîêàçàòåëè êàòî ôåðèòèí, Ä-äèìåðè, CRPv, ôèáðîãåí, LDH, ïîêàçàòåëè çà ÷åðíèÿ äðîá. Ñïàçâàõ ïúëíà ïî÷èâêà è ðåëàêñ. Èìàõ ìíîãî åíåðãèÿ è âèñîê òîíóñ è äàæå íå ìîæåõ äà ñïÿ îò òÿõ.
Òîâà ñúùî å ñèìïòîì íà COVID - îêîëî 2-3% îò çàðàçåíèòå ïîëó÷àâàìå ñóïåð òîíóñ, âìåñòî îòïàäíàëîñò - òîâà ñà ïðåäèìíî ôèçè÷åñêè çäðàâè õîðà áåç ñèìïòîìè è âèðóñúò ãè ïîëçâà, çà äà ãî ñåÿò êàòî “ñóïåðñïðåäèòîðè" ñðåä ìíîãî äðóãè õîðà. Ñïàçâàõ ïúëíà èçîëàöèÿ è êàðàíòèíà è çàòîâà íå ñúì áèë âðåäåí çà îêîëíèòå. Áúäåòå çäðàâè è óñòîé÷èâè. Äîéäå ëè âèðóñúò ñè êàæåòå, ÷å ùå ìó âèäèòå ñìåòêàòà. Òúðïåíèå çà äâå ñåäìèöè è áåç ïàíèêà. Èìóíèòåòúò èñêà ñïîêîéñòâèå è çäðàâ äóõ è òÿëî, êîåòî ñå èçãðàæäà ñ ìíîãî ñïîðò è ïîçèòèâíè åìîöèè. Áèë ñúì âàêñèíèðàí ïî ëèíèÿ íà ÑÇÎ ñ âñè÷êè îñòàíàëè àôðèêàíñêè âàêñèíè è ñúì ïðåáîðâàë âèðóñíè èíôåêöèè â äæóíãëèòå íà Àôðèêà, Àçèÿ è Ëàòèíñêà Àìåðèêà è òîãàâà ñå ëåêóâàõ ñàìî ñ õèíèí. Òàêà ïðàâåøå è áàáà ìè ñ ìåí, êîãàòî íàñòèâàõ êàòî äåòå."
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 6425
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/1071 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (9)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 4 ìèí.
0
ïðåäè 7 ìèí.
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ïðåäè 10 ìèí.
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ïðåäè 18 ìèí.
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ïðåäè 45 ìèí.
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ïðåäè 1 ÷. è 5 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Èçâúíðåäíî îò Âàðíà: Ïîëèöàé ñå ñàìîóáè âúâ Âòîðî ÐÏÓ
16:56 / 20.11.2020
Èçáèðàò íàé-äîáðàòà îôåðòà çà íîâèòå àâòîáóñè íà Âàðíà
11:41 / 20.11.2020
Æåíàòà íà Êðèñêî ñïîäåëè ïèêàíòíè ïîäðîáíîñòè çà Ïåòúð îò "Ôåðìàòà"
13:31 / 21.11.2020
Ëþáîâíà àôåðà ðàçòúðñè áÒÂ
13:30 / 21.11.2020
Ïîäïîìàãàò ôèíàíñîâî òàêñèìåòðîâèòå ïðåâîçâà÷è âúâ Âàðíà
15:46 / 20.11.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
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