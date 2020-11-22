Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Áàðåêîâ óñïÿ äà ïðåáîðè êîðîíàâèðóñà è "îòêðåõíà" âñè÷êè êàê ñå å ñëó÷èëî
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 17:24 / 22.11.2020Êîìåíòàðè (9)112
©
Ïðåáîëåäóâàëèÿò êîðîíàâèðóñ Íèêîëàé Áàðåêîâ ðàçêàçà çà ìíîãî ñòðàíåí ñèìïòîì, êîéòî ñå ïîÿâÿâà åäâà ïðè 2-3% îò çàáîëåëèòå. Ïî äóìèòå ìó òîâà ñà ïðåäèìíî ìíîãî çäðàâè ôèçè÷åñêè õîðà. Åòî êàêâî ðàçêðèâà îùå òîé âúâ Ôåéñáóê çà ëå÷åíèåòî íà COVID-19:

"Ïî ïîâîä âúïðîñèòå äàëè áèõ ñè ñëîæèë âàêñèíà. Íå, çàùîòî ãî èçêàðàõìå COVID ñ öÿëàòà ôàìèëèÿ. Èìàìå âèñîê % àíòèòåëà, íî èìóíèòåòúò íà êëåòú÷íî íèâî, êîéòî å íàé-âàæåí, ïðàêòè÷åñêè å çà öÿë æèâîò. Íå ñúì ñå ëåêóâàë ñ ëåêàðñòâà îò ñêúïèòå, íèòî ìîèòå áëèçêè. Ïðåõâàëåíèÿò Ðåìäåñåâèð, êîéòî ïîëçâàò ïðåâàíòèâíî áúëãàðñêèòå ïîëèòèöè è îëèãàðñè - íå âè ïðåïîðú÷âàì çà ëå÷åíèå îò COVID, çàùîòî å èçêëþ÷èòåëíî òåæúê ïðåïàðàò, êîéòî èì ñúñèïâà ôàòàëíî ÷åðíèÿ äðîá.

Àç èçêàðàõ âèðóñà èçêëþ÷èòåëíî ëåêî, ìîæå áè, çàùîòî ñúì òðåíèðàù ìúæ è ïèõ íàé-îáèêíîâåí àíòèáèîòèê àçèòðîìèöèí îò äåí 5 è õèíèí â äâå ðàçíîâèäíîñòè, êàêòî è ðóñêèÿ ïðîòèâîâèðóñåí ïðåïàðàò Àðáèäîë â ðàìêèòå íà 5 äíè. Ñëóøàõ êîìïåòåíòíè ëåêàðè. Ïîíåæå íÿìàõ âèäèìè ñèìïòîìè è òåìïåðàòóðà - çàïî÷íàõ ëå÷åíèå íÿêúäå îò äåí 4 è ïîñòåïåííî ðàçïîëàãàõ àðòèëåðèÿòà îò ìåäèêàìåíòè ñïðÿìî âèðóñà.

Çàïî÷íàõ ñ àðáèäîë è õèíèí è ãî äîóáèõ ñëåä 8 äåí ñ ìàëàðîí - àòîâèêóîí. Íà äåí 10 âèðóñúò ñå îáàäè ñ íîùíà áîëêà â ãúðáà è ñóòðåøíà òåìïåðàòóðà çà ñúâñåì ìàëêî îò 37 ãðàäóñà. Òîâà áå è íåãîâîòî ôèíàëíî êðàòêî èçäèõàíèå. Õèíèíúò è ìîÿò ãåí/èìóíèòåò ìó áÿõà âèäåëè ñìåòêàòà. Ïèõ ìíîãî ÷àé ñ ëèìîí è ìåä, îòâàðà ñ ìàãäàíîç è âèòàìèíè. Ïðîìåíèòå ìè â áåëèÿ äðîá ïðîöåíòíî áÿõà íà äåí 4 - 0,07%, íà äåí 16 - 0,5%. Èìà è ðàçëè÷íè àíòèêîàãóëàíòè, íî íà ìåí ìè áÿõà äàäåíè ñàìî ëåêèòå íà îñíîâàòà íà õðàíèòåëíè äîáàâêè. Ñëåäè ñå è êðúâíàòà êàðòèíà ïî âàæíè ïîêàçàòåëè êàòî ôåðèòèí, Ä-äèìåðè, CRPv, ôèáðîãåí, LDH, ïîêàçàòåëè çà ÷åðíèÿ äðîá. Ñïàçâàõ ïúëíà ïî÷èâêà è ðåëàêñ. Èìàõ ìíîãî åíåðãèÿ è âèñîê òîíóñ è äàæå íå ìîæåõ äà ñïÿ îò òÿõ.

Òîâà ñúùî å ñèìïòîì íà COVID - îêîëî 2-3% îò çàðàçåíèòå ïîëó÷àâàìå ñóïåð òîíóñ, âìåñòî îòïàäíàëîñò - òîâà ñà ïðåäèìíî ôèçè÷åñêè çäðàâè õîðà áåç ñèìïòîìè è âèðóñúò ãè ïîëçâà, çà äà ãî ñåÿò êàòî “ñóïåðñïðåäèòîðè" ñðåä ìíîãî äðóãè õîðà. Ñïàçâàõ ïúëíà èçîëàöèÿ è êàðàíòèíà è çàòîâà íå ñúì áèë âðåäåí çà îêîëíèòå. Áúäåòå çäðàâè è óñòîé÷èâè. Äîéäå ëè âèðóñúò ñè êàæåòå, ÷å ùå ìó âèäèòå ñìåòêàòà. Òúðïåíèå çà äâå ñåäìèöè è áåç ïàíèêà. Èìóíèòåòúò èñêà ñïîêîéñòâèå è çäðàâ äóõ è òÿëî, êîåòî ñå èçãðàæäà ñ ìíîãî ñïîðò è ïîçèòèâíè åìîöèè. Áèë ñúì âàêñèíèðàí ïî ëèíèÿ íà ÑÇÎ ñ âñè÷êè îñòàíàëè àôðèêàíñêè âàêñèíè è ñúì ïðåáîðâàë âèðóñíè èíôåêöèè â äæóíãëèòå íà Àôðèêà, Àçèÿ è Ëàòèíñêà Àìåðèêà è òîãàâà ñå ëåêóâàõ ñàìî ñ õèíèí. Òàêà ïðàâåøå è áàáà ìè ñ ìåí, êîãàòî íàñòèâàõ êàòî äåòå."



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 6425
22.11.2020 »
22.11.2020 »
22.11.2020 »
22.11.2020 »
22.11.2020 »
22.11.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/1071 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
òîåñò å èìàë ÍÅâèäèìè ñèìïòîìè áåç òåìïåðàòóðà? ...
0
 
 
Öÿëà íåäåëÿ íÿêîé ðàçêàçâà êàê å ïðåáîðèë âèðóñà. Ïñèõèàòðèèòå ñòåãíàõòå ëè ãè?
0
 
 
È íåãîâèòå ìóñòà÷êè çíàåø êúäåðŸ˜‚ðŸ¤£ðŸ˜‚Ëþáî Âèòàíîâ
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Íîåìâðè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Âèæ îùå:
Èçâúíðåäíî îò Âàðíà: Ïîëèöàé ñå ñàìîóáè âúâ Âòîðî ÐÏÓ
16:56 / 20.11.2020
Îò ÀÃ áîëíèöà - Âàðíà îáÿñíèõà çàùî ñà âúðíàëè áðåìåííà â 9-ÿ ìåñåö æåíà ñ COVID - 19
17:20 / 20.11.2020
Èçáèðàò íàé-äîáðàòà îôåðòà çà íîâèòå àâòîáóñè íà Âàðíà
11:41 / 20.11.2020
Â "Àñïàðóõîâî" ãîòîâè íà áóíò, àêî îòíîâî îñòàíàò áåç òîê ïî âðåìå íà ïðåäñòîÿùèòå ïðàçíèöè
08:58 / 20.11.2020
Æåíàòà íà Êðèñêî ñïîäåëè ïèêàíòíè ïîäðîáíîñòè çà Ïåòúð îò "Ôåðìàòà"
13:31 / 21.11.2020
Ëþáîâíà àôåðà ðàçòúðñè áÒÂ
13:30 / 21.11.2020
Ïîäïîìàãàò ôèíàíñîâî òàêñèìåòðîâèòå ïðåâîçâà÷è âúâ Âàðíà
15:46 / 20.11.2020
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
×åðíî ìîðå â Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2020/2021
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Ñêàíäàë ñúñ ñìúðò íà ïàöèåíòè
Çèìà 2020/2021 ã.
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Âàðíà è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Êàê ñå ñïðàâÿ Îáùèíà Âàðíà ñ îâëàäÿâàíåòî íà ïîñëåäèöèòå îò ïðîëèâíèòå äúæäîâå?
Ìíîãî äîáðå
Äîáðå, íî ìîæåøå è ïî-äîáðå
Íå ñå ñïðàâè
Ïúëíà òðàãåäèÿ
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Âàðíåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2008 - 2019 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Varna24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Varna24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Varna24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: