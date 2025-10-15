ЗАРЕЖДАНЕ...
Басейнова дирекция предупреди АПИ и Община Сливен да взимат незабавни мерки за отпадъците в река Тунджа
©
Установено е, че отпадъчният асфалт е струпан между устоите на стария и действащия мост на републиканския път II 53 Сливен – Ямбол. В момента на огледа асфалтът се свлича по дигата на реката към речното корито. Наличието на отпадъка близо до водния обект е предпоставка при влошена метеорологична обстановка – проливни дъждове и преминаване на високи води, голяма част от него да се свлече в речното корито и да доведе до наводняване на прилежащите територии.
Незабавно са информирани отговорните институции – Агенция "Пътна инфраструктура“, Областната управа на Сливен и Община Сливен, с указание в най-кратки срокове да се предприемат съответните мерки за премахване на асфалтовия отпадък.
Последваща проверка на място е извършена от експерти на Басейновата дирекция съвместно с представители на Областно пътно управление – Сливен и на местната власт. БДИБР допълнително е дала указания да бъде писмено информирана за предприетите действия за премахване на струпания отпадък. Изпълнението на дадените указания ще бъде проследено от дирекцията до края на седмицата.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Правосъдният министър: До седмица поставяме на обсъждане 6 европейски директиви в областта на наказателното право
19:54
Според НСИ инфлацията спада през септември, но влезем ли в магазина нямаме такова усещане – защо
16:05
По-малко мазнини, захар и сол в училищния стол, наредбата за здравословно хранене на учениците вече е в сила
15:14
Здравният министър разпореди спешна проверка на болницата, в която майка и бебе са получили изгаряния на очите от UV лампа
12:38
Парите в брой изчезват
12:03
КНФ предупреди: Тези инвестиции носят рискове! Всеки, който иска да забогатее бързо, трябва да знае това
11:46
Асен Александров от Сдружение на директорите в средното образование: Забраната за достъп до социални мрежи на децата е безсмислена, ако не се контролира
10:38
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.