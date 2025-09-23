ЗАРЕЖДАНЕ...
Бащата на Любомир Киров: Отвлякоха го пред къщата на майка му
© NOVA
Любомир Киров от Сандански живеел в Одеса от 2018 година, за да се грижи за болната си баба. Според баща му той е инвалид, тъй като една от ръцете му е силно увредена.
"Преди 20 дни - на 1 септември, го отвлякоха пред къщата на майка му. Излиза на улицата да подиша малко въздух. Излиза и не се прибира. След 15-20 минути майка му чува някакъв шум отвън. Излиза и го няма", разказа бащата Любомир Киров.
По думите му майката на младия мъж започнала да му звъни, но телефонът на сина ѝ бил изключен. "И неспециалист ще види, че ръката му е негодна. Той не може да я свива въобще. Не може да я използва. Не знам как ще воюва. С какво ще воюва? Нищо нямаше да им коства да ни върнат това момче. Нищо. То няма да им реши войната, още повече, че е негоден да носи военна служба", заяви за NOVA бащата.
Още по темата
Още от категорията
/
Проф. Йоаким Каламарис: Около 20% от гръцкия черен пазар на имоти е свързан с български участници
21:13
Студенти по фармация предпочитат практика във вериги, а семейните аптеки остават на заден план
17:57
Президентската институция призова МВнР за изясняване на случая с насилственото задържане на Любомир Киров в Украйна
16:38
Близо 1 млрд. лева: АПИ започва поръчка за избор на изпълнители за ремонт на мантинели в цялата страна
16:04
Нана Илиева: От всички тези стъпки, дори една да бъде направена, тя ще даде положителен ефект върху нашето ежедневие
13:35
Здравното министерство оттегли предложението за НЗИС като единствен канал за телемедицински услуги
12:25
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.