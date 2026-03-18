Не вярваме в числа, вярваме във волята на българските граждани и във волята за подмяна. Това заяви пред журналистика Николай Попов от ''Сияние'' след края на жребия в ЦИК за определяне на номерата на партиите и коалициите за изборите на 19 април, предаде репортер на''Вярваме на хората, които искат тя наистина да се случи, така че се надявам да подкрепят ''Сияние'' с номер 20“, добави Попов.