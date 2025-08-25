ЗАРЕЖДАНЕ...
Бащата на Сияна: Получихме 300 хил. лева обезщетение. Част от сумата ще бъде за лечението на Марти, който бе прегазен от АТВ
"Претенциите на останалите нейни наследници не са уважени. На толкова се оценява животът на едно дете в България", допълни той припомни, че сумата ще бъде дарена на болни деца, а всяко платежно нареждане ще бъде публикувано в социалната мрежа за по-голяма прозрачност. Попов каза, че ще настоява и за обезщетението да бъде преразгледано, както и ще подаде жалба срещу отказа за изплащането на останалите суми.
"Ако това не се случи ще заведем съдебни дела. Това не са мои пари, нито на застрахователите. Това са парите на болните български деца.Това е моята кауза", обясни Попов.
Той се обърна към застрахователите с апел за превеждане и на останалите суми.
"По този начин ще покажат, че са отговорни и съпричастни към ежедневните трагедии, които се случват в България. С тези средства сме решили да подпомогнем за лечението и на Марти. С каквото е необходимо. Жалко е, че нуждаещите са толкова много, а парите, колкото и да са те никога няма да стигнат. Прегръщам всички добри хора, които ме подкрепят от първия ден. Сили и кураж за семейството на Хриси и Марти. Днес за първи път се почуствах малко по добре, след като успяхме да докараме Марти в София. Представям си как би се вълнувала Сияна", завърши Николай Попов.
