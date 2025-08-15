ЗАРЕЖДАНЕ...
Бащата на Сияна: Поредната безумна катастрофа!
Коментарът му е по повод инцидента от днес, при който 21-годишен младеж се вряза с колата си в автобус на градския транспорт в София. Ударът отне живота на един човек, возел се в автобуса. С опасност за живота са обаче и З-ма души, сред които и пътниците от автомобила.
"Автомобил се заби със 170км/ч в градски автобус, пълен с пътници. Загинал е пътник от автобуса. Возиш се кротко в автобуса и загиваш, отиваш при баба и дядо за ваканцията и загиваш, отиваш до магазина и загиваш.", обясни Николай Попов.
Попов определи законите без контрол като "врата в полето" и допълни, че за последните 24 часа има 5 жертви на пътя.
