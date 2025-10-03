ЗАРЕЖДАНЕ...
Бащата на Сияна: Семейството на Марти и Христина пострада отново
"Нов ад ни удари. Районът на Слънчев бряг е засегнат жестоко. Сред пострадалите е семейството на Марти и Христина. С какво заслужиха тези хора всичко, което им се случи. Бог да ни е на помощ.", каза той.
Припомняме, че на 14 август 2025 г. в курортния комплекс "Слънчев бряг“ 18-годишният Никола Бургазлиев, управлявайки АТВ, блъсна петима пешеходци, сред които три деца.
При инцидента най-тежко пострада 4-годишният Мартин и неговата майка Христина, като жената почина на 3 септември.
Обвиняемият за трагедията в Слънчев бряг - полицейският син от Несебър Никола Бургазлиев, който бе пратен в ареста след протест на прокуратурата.
