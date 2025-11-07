Бащата на загиналата на пътя край Телиш Сияна, Николай Попов, обяви във Facebook, че ще създаде гражданско движение. По думите му то ще е отворено за всякакви хора и няма да бъде партия."В него ще видите съмишленици с различна партийна ориентация, различна религия, различни интереси. Ще ни обединява едно много важно нещо - ДОБРОТО. Само заедно може да направим така желаната промяна", написа още той.