Бащата на Сияна с въпрос към бТВ и Цветанка Ризова: Това журналистика ли е?
Ето какво написа той в личния си фейсбук профил:
"Въпрос към българските медии и журналистическата общност.
Вярно ли е, че по молба на проф. Карапетков - експерт по делото "Сияна“, журналист е търсил колеги в bTV с настояване да не ми бъде давана трибуна, защото говоря срещу Карапетков?
Питам. Не твърдя.
Ако това е вярно - това журналистика ли е?
Или се нарича по друг начин: автоцензура, конфликт на интереси, защита на експертиза или удобна тишина?
Става дума за:
загинало дете
обществено значимо съдебно дело
системен проблем с безопасността и правосъдието
В такива случаи журналистиката би трябвало да търси истината, а не да избира кой има право да говори и кой - не.
Ако не е вярно - ще се радвам на ясен и публичен отговор.
Ако е вярно - обществото има право да знае.
Мълчанието също е позиция".
Към поста Попов прикачи и снимка на Цветанка Ризова, която води "Лице в лице" по bTV.
Думите на бащата на Сияна идват след като стана ясно, че Мария Цънцарова е свалена като водеща от сутрешния блок на bTV "Тази сутрин".
