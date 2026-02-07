Бащата на Сияна Николай Попов създава Гражданско движение “Сияние", съобщи самият той.публикува позицията му без редакторска намеса:Наясно съм с вашите очаквания.Срещите, съобщенията, обажданията, стиснатите ръце ми дават сила и воля да продължа.Гражданското движение ще се нарича "Сияние“. В него ще участват експерти и млади хора, които имат желание да работят безвъзмездно за истинска промяна.Някои от основните цели и задачи пред нас ще бъдат:1. Мащабна съдебна реформа, основана не на принципа "стани да седна“, а на реална промяна на системата и осигуряване на бърз и ефективен съдебен процес в гражданското и наказателното правораздаване.– Тотална реформа на ВСС и прекратяване на политическите квоти и намеса.– Слагане на край на изтеклите мандати.– Създаване на закон и институт за вещите лица, който да допуска и международни експерти от всички области.– Край на манипулациите чрез експертизи и поръчкови заключения.– Реални присъди за тежки престъпления.– Защита на жертвите, а не на извършителите.– Държава, която стои зад гражданите си, а не срещу тях.2. Здравна реформа в пълен мащаб.– Спиране на фалшивите хоспитализации.– Реформа в спешната помощ.– Изграждане на детски болници във всички областни градове.– Строг контрол върху НЗОК и спиране на изтичането на милиарди.– Децата да се лекуват в модерни болници в България, а не да бъдат принуждавани да търсят спасение в чужбина.3. Реформа в сектор "Пътища“.– Залагане на реални европейски стандарти за пътно строителство и ремонти.– Създаване на независим контролен орган за проверка, одит и приемане на пътната мрежа.– Лична отговорност за проектанти, изпълнители и държавни служители при некачествено строителство.– Пълен публичен контрол върху договори, анекси и разходи.4. Нулева толерантност към корупцията.– Прозрачност във всички обществени поръчки. Намаляване до минимум на човешкия фактор и дигитализация на процесите.– Реална отговорност, а не имитация на контрол.– Закон за отговорността на държавните служители.– Закон за лобизма.5. Икономическа справедливост и защита на гражданите и бизнеса.– Ще настояваме за прехвърляне на данъчната тежест от бизнеса и гражданите към банковия сектор, който отчита свръхпечалби на гърба на бизнеса и гражданите.– Твърдо ще бъдем против увеличението на данъците за гражданите и бизнеса."Сияние“ ще бъде движение на отговорността, смелостта и ясно поставените цели. Чашата преля и повече няма да се молим на никого. Ще направим така, че ние да променяме, а не да чакаме промяна, която не идва никога. Не за власт. А за живот. За справедливост.