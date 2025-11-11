Бащата на Сияна за убийството на кучето Мая: Извършено от лекар…Що за общество сме?
"Който може така да отнеме живот, може да стори същото и с човек. Извършено от лекар…Що за общество сме?", добави още той.
Припомняме, че на 9 ноември 2025 г. в столичния квартал "Разсадника“ беше извършен ужасяващ акт на насилие, при който специализант от ВМА прегази и уби бездомно куче докато то спеше кротко на тротоара. Тази сутрин на гаража на лекаря се появи и надпис "УБИЕЦ". Хиляди призоваха ръководството на ВМА да отстранят д-р Нeнад Цoневски от работа.
Още по темата
/
Неделя Щонова осъди случилото се с кучето Мая: Нещо наистина е тотално сбъркано в нас! В начина, по който позволяваме жестокостта
09:59
Мъжът, грижил се за кучето Мая: Казах на сина ми, че кученцето е остаряло, станало е звездичка и си е заслужило крилцата
10.11
Още от категорията
/
Предприемач: Срам ме е!
10.11
Продават ни чанти, обувки и дрехи на изключително завишени цени във Фейсбук, можете да се опарите с над 300 лева за нещо, което струва по-малко!
08.11
Хърватски експерти съветват: Следете цените на кафето, след като влезе еврото в България - при нас скочи над 1,50 евро
08.11
Икономист: Увеличение на данъка дивидент от 5 на 10% е лоша идея, ще засегне обикновените хора, не свръхбогатите
07.11
Владимир Николов: Децата трябва да имат специфично образование за медийна и дигитална грамотност
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.