Бащата на загиналата без време Сияна: За мен друг път няма!
Вече започнах да чувам призиви, че съм нерешителен и че трябва да направя нещо различно от натиск и вдигане на шум.
Не. Напротив.
Толкова решителен съм, колкото бях, когато започнах тази битка.
Когато се изправих срещу строителната, транспортната и медицинската мафия.
Толкова решителен бях и когато се изправих срещу адвокатската мафия, корупцията в съдебната система и още много битки, които започнах заедно с вас.
Няма да се откажа и този път.
И днес съм решителен по същия начин. Не страхувам от никого - нито от политиците, нито от техните “приятели" мафиоти. Те вече ми взеха най-скъпото.
Няма да играя по свирката на нито един политик и партия.
Много по-силен съм от тях.
Успях да събера екип от хора.
Млади и перспективни, заедно със зрели и опитни хора от всички сфери на обществения живот. Това е разумният баланс.
Нашите червени линии ще са предварително поставени и ясно написани.
Няма да работим със заклинания и фалшиви обещания.
За всеки ресор от обществения живот ще има ясно поставени цели и задачи за реформи.
За всяка сфера ще има водещ експерт, който ще отговаря за комуникацията с вас.
В реално време, чрез специално приложение, ще можете да комуникирате с хората от движението.
Вие ще поставяте темите и заедно ще търсим решенията.
Физически не успявам да прочета и отговоря на всички съобщения. Те са хиляди.
Затова моите съмишленици ще работят заедно с мен, за да ви чувам всеки ден.
Не искам никакви облаги от тази си дейност.
Всичко, което правя, е моя кауза и мой дълг.
Ако замълча и не променя нищо, значи Сияна просто си е отишла.
Всичко, което правя, ми дава сили да продължа.
За мен друг път няма.
Няма ден, в който хора да не ме спират на улицата с подкрепа и призив за действия.
Смятам, че няма връщане назад и че всичко това е знак от съдбата - дошло е времето да действаме.
Събитията от последните месеци са живото доказателство за това.
Как ще продължим и дали трябва да бръкнем в кошера на политиците – ще кажете вие.
Имам кауза и път.
Последвайте ме.
Заедно сме по-силни.
Още по темата
/
Сарафов разпореди проверка на работата на Окръжна прокуратура-Плевен по делото за катастрофата със Сияна
26.11
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
18.11
Вещото лице по делото: Николай Попов да чуе всичко, което говоря и в името на Сияна, да ми се извини
17.10
Още от категорията
/
Студ сковава България
08:36
Засегнат родител след пресконференция на "Възраждане": Лицата от партията са идвали нееднократно в дома ми, видимо търсещи провокации
16.01
Караджов отрече да има проблем с рестото в новата валута: Дори в малките квартални магазинчета ми връщат в евро
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.