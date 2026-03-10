Михаил Околийски проведе среща със съветника на министър-председателя по въпросите на младежта и спорта Димитър Бербатов. В нея участваха заместник-здравните министри проф. Антония Димова и Владимир Афенлиев, както и началникът на кабинета на министъра Красимира Величкова.
Основен акцент в разговора беше ролята на спорта като фактор за здраве, профилактика и превенция на заболяванията. Екипът на Министерството постави фокус върху детското здраве и значението на изграждането на здравословни навици още в ранна възраст. Димитър Бербатов представи идеи, насочени към правилното развитие на спортуващите деца и към насърчаването на повече млади хора да се занимават със спорт. Той предложи педиатрите, чрез своята експертиза, да препоръчват подходящ спорт за децата със здравословни проблеми и да подпомагат решаването им чрез физическа активност. Бяха обсъдени възможности за провеждане на профилактични прегледи при спортуващи деца, включително скрининг за гръбначни изкривявания, затлъстяване и сърдечно-съдови заболявания.
Бербатов представи на ръководния екип на МЗ и своя идея за осигуряване на здравни и добре оборудвани "мобилни кабинети“ – специални бусове, които да обхождат 28-те общини в България и лекари да извършват превантивен здравен мониторинг на спортуващите деца.
Участниците разгледаха и ролята на спорта като част от лечението и възстановяването, както и възможностите за по-тясно сътрудничество между Министерствата на здравеопазването, образованието и спорта. Димитър Бербатов акцентира и върху подобряването на качеството на храната, която се предлага в училищата, като подчерта значението на правилното хранене за растежа и здравето на децата.
"Ще подкрепим всяка смислена инициатива, която е в полза на децата, защото навиците за движение и грижа за здравето се изграждат още в ранна възраст“, подчерта министър Околийски.
В рамките на срещата беше засегната и темата за превенцията на зависимости сред младите хора, включително рисковете от хазарт. Димитър Бербатов отбеляза, че активният начин на живот и участието в спортни дейности са важна алтернатива за децата и младежите и могат да ги предпазят от вредни навици. "Когато изградиш правилните навици, ще изградиш правилните избори“, посочи Бербатов.
Министър Михаил Околийски подчерта, че насърчаването на спорта и здравословния начин на живот е част от по-широката политика за превенция на зависимости и рисково поведение сред подрастващите.
